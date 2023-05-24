美中台局勢悄然改變，學者翁履中表示，俄烏戰爭爆發後，美國民眾對海外事務日益無感，加上美中雙邊貿易額攀升，美國政府正重新定義威脅，即抗中不代表完全與中國大陸脫鉤，並想辦法與北京打交道。面對局勢改變，他認為，台灣除軍事準備外，還可以建立溝通的機制，創造「緩和衝突升級」的條件，化解兩岸當前的緊張氣氛。

政大東亞所與國關中心24日合辦「美中台三角關係」系列演講，首場邀請亞太和平研究協會執行長、美國山姆休斯頓州立大學政治系副教授翁履中主講，題目為「理解美中拔河：拜登、國會、台灣的未來」。

翁履中首先指出，新冠疫情的爆發，使美國前總統川普出於內政的需求，加強抗中力道，真正開啟美中雙方的競爭。拜登上台後，在科技和貿易政策上對中國大陸更加強悍，美國從上到下8成民眾對美國反感的民意給了很大的支撐。可以說，川普帶動了風向的轉變。

然而，俄烏戰爭的爆發，讓世界知道戰爭不是永遠不可能發生。如哈佛大學國際關係教授沃爾特（Stephen M. Walt）所言，俄烏戰爭讓美國認識到盟友的重要，並對威脅重新定義，從「權力的平衡」（balance of power）轉移到「威脅的平衡」（balance of threat），不再是針對特定的國家，而是針對威脅本身。

翁履中表示，這點明顯表現在美國對中國大陸的態度上。疫情期間，美中經貿往來持續運行，2022年雙邊貿易額超過6900多億美元，代表不可能完全與中國大陸切斷關係，所以拜登稱美中關係將很快解凍的說法，就是要找出威脅的平衡，即美國不是要跟中國大陸冷戰、不是要完全脫鉤，而是要想辦法與中國大陸打交道。

翁履中指出，調查發現，現在美國有愈來愈多人認為世界與他無關，而美國在歷史上很長時間都採取孤立主義。「以美國的角色來說，守住本土安全就是基本的國家利益」。在烏俄戰爭開打以後，愈來愈多美國人尤其是共和黨人質疑，美國還需要花那麼多資源在世界其他角落嗎？

翁履中直言，美國不會派兵到海外出戰。從歷史經驗來看，海外戰爭的開銷與損失太大。台灣有聲音期待美國派出大量軍力援台，進行快速反制，但這並不符合美國利益。我們真正要思考的是台灣怎麼幫助自己，而不是把希望寄託在美國或任何國家上。

若發生戰爭，美國是否會得到盟友支持？翁履中引述美國智庫蘭德公司（RAND）上周公布的報告顯示，在台海發生衝突時，美國的盟友僅澳洲、日本、新加坡願意提供有限支援（援助武器裝備等），沒有國家表示肯定派軍力介入。他指出，美國也會擔心，若沒有盟友幫忙，美國也會碰到挑戰。

軍事介入的方法很多，送武器裝備是其中之一。翁履中調查各國政策決策圈意見顯示，海外智庫認為美國會派軍隊介入台海戰爭者約25％，華府智庫為13.95％，台北是17.39％，北京則為10％。絕大多數智庫圈認為美國僅會提供台灣武器跟軍事資源，即烏克蘭模式，這也是目前為止符合美國利益、可行且繼續保持對民主支持的模式。

他強調，台灣要面對的是現實，不是理想。我們想要傳遞的是，面對台海衝突，所謂嚇阻的力道，如果只是強調軍事準備，台灣可以用邏輯思考兩岸在量能上的差距，「我們可以做到什麼？」除了軍事準備外，台灣還可以建立溝通的機制，要先創造有可能和緩的條件。而溝通不是說馬上就要談和平協議，台灣的民意目前看來並不支持。

台灣怎麼面對未來的挑戰？翁履中認為，台灣目前的最大問題在於缺乏共識，但中華民國憲法或可成為台灣對外關係的骨幹（backbone）。尤其是在中美競爭下，美國有很多內外挑戰要面對，如何不刺激中國大陸又能與北京打交道，美國也在拿捏分寸，甚至是錙銖必較。

翁履中認為，民主（Democracy）、國防（Defence）與緩和衝突升級（De-escalation），可能是現在台灣非常關鍵的重點。台灣一定要堅持民主憲政的核心價值，強化自己的國防意志，更要化解兩岸當前緊張的氣氛並做出調整。

翁履中最後強調，2024年的總統大選，台灣絕不能成為美中關係之間不確定的因子，對美國來說，台灣必須要可控，要明確自己未來的方向往哪裡走。美國不會支持台灣獨立，也不會支持台灣朝向統一，最希望的還是維持現狀，而中華民國憲法就是美國支持台灣的立基點。