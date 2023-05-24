🏃Trans-identifying male, Athena Ryan (Jr) took 2nd today in the “Girls 1600m” at a CA State Championship qualifier meet in Dublin, CA.



Ryan beamed while 4th place senior, Adeline Johnson gave a thumb down after losing the chance to advance to the State Championships by 1 spot. pic.twitter.com/iY2InxvhJt — ICONS (@icons_women) May 21, 2023

美國高中比賽又出現跨性別者擠下女子選手的爭議，索諾瑪預科學校（Sonoma Academy）跨性別女選手萊恩（Athena Ryan）在加州北岸運動會決賽拿下女子1600公尺賽跑銀牌。獲得第4名的女學生強森（Adeline Johnson）在頒獎台上向觀眾揮手，然後比了個倒讚，被認為是在表達對萊恩的不滿。

如果跨性別者萊恩沒有參賽，強森就可以拿下銅牌晉級加州錦標賽。賽後萊恩不巧就站在強森的身旁，讓氣氛有些尷尬。然而萊恩顯得毫不在意，還暢談自己晉級的英勇表現，表示要在下一輪的州賽事裡好好享受。

對於強森比倒讚的動作，校方解釋「她只是不滿意自己的成績。」無論如何，比賽現場出現幾位「保護女子運動」的女權人士，他們舉著白布條抗議時，遭到另一個人過去痛罵「噁心」，雙方爭吵了幾句，女權人士隨後遭到驅逐出場。

One women found our “Protect Female Sports” banner disgusting and offensive. Note the secretive thank you’s and a high-five by a female athlete at the end. @SF_TERF_CENTRAL @XxtraEstroGenny @icons_women #SaveWomensSports pic.twitter.com/4SHwXYxJI6 — WomenAreReal (@WomenAreReals) May 21, 2023

女子運動聲援團體ICONS故意在網路上把萊恩稱為「跨性別男人」，其實萊恩應該是男跨女。從萊恩的成績來看，他連進入男子預賽的資格都沒有。

世界田徑總會已經加強限制跨性別選手參加頂級賽事，這種高中賽事他們不管。部分ICONS支持者把錯誤歸咎於男性而不是LGBTQ+團體，他們指控這是男性利用規則在欺壓女性運動員。