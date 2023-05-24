彭亦歆出生時雙眼視力不到0.1，仍熱觀積極面對未來的人生，立志成為心理醫生，幫助跟她一樣的人。（吳佩蓉攝）

2023年總統教育獎日前公布56位得獎名單，宜蘭縣2人獲獎，分別是國小組的彭亦歆和高中組的林洧漳。彭亦歆出生時雙眼視力不到0.1，仍熱觀積極面對未來的人生，立志成為心理醫生，幫助跟她一樣的人；另，林洧漳是多重身心重度身障者，不僅沒自暴自棄，反而秉持對桌球不懈怠的毅力，努力邁向特殊奧運的舞台。

總統教育獎目的在於鼓勵求學路上不畏艱難、奮發向上的優秀學生，為社會帶來良善風氣，並期望透過全台56位獲獎者積極改變生命困境的態度，做為孩子們學習的榜樣。宜蘭縣有2位學生獲獎，1位是就讀三星國小六年級的彭亦歆，另1位則是就讀宜蘭特殊教育學校的林洧漳。

今年12歲的彭亦歆在面對生活的挫折跟壓力時，總是能用樂觀、積極的態度去處理，各方面領域也都秉持不放棄的精神、積極向上，為小朋友們一個好的典範。雖然生活中看不到，但她會用記憶力、聽力跟觸覺去體驗世界，勇敢的跟「看不到」相處；希望長大當一個心理醫生，幫助跟她一樣，因天生身體有缺陷而不開心的人。

18歲的林洧漳凡事積極盡力而為，正向面對自己，藉由不斷的學習桌球改善自己手眼不協調，專注力不足等狀況；從一顆球也碰不到，到站上個人賽的舞台上，用淚水跟毅力換來優異成績，更在2021年特殊奧林匹克桌球選拔賽男子雙打賽事中獲得第二名，遂他最大願望是能代表台灣參加2027年特殊奧林匹克運動會為國爭光。