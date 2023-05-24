台大經濟系學生會長選舉爆出歧視風波，成為連日來網路討論焦點。其中1號候選人的經歷與政見，被網友認為是幽默但不失水準的代表，但不少人疑惑，經濟系與政治系究竟有何恩怨，雖然校內人士一看秒懂，但校外人一頭霧水，對此候選人也親自回應網友的提問與質疑。

台大經濟系學生會選舉，2號候選人搭檔陳姓、謝姓學生因寫下「LGBTQ與狗不得在會中辦打傳說對決」、「ㄐㄐ10公分以下要上家政課」、「A罩杯女生要修國防學分」、「處男禁止參加舞會、處女強制參加」等離譜政見，遭到炎上，甚至驚動校方與教育部，兩名學生事後也道歉、停止參選，但仍無法止血，其黑歷史更不斷遭起底。

網友們點閱其他組候選人經歷與政見時，發現1號候選人的介紹非常有趣，包括「滿月抓周抓到比和計算機」，政見則有「不吃海底撈」、「頂樓修建直升及停機坪」、「每個月挑一天晚上舉辦鬼抓人大賽，會請道士找真的鬼」以及「跟政治系和好」等，稱讚「這才真的叫幽默」、「看看下一組低級當有趣的」、「三年級就是不一樣，一年級多學學」，但也不少人疑惑「政治系跟經濟系是有什麼過節嗎」，對此校內人表示相當幽默，「是只有台大學生知道的梗」。

候選人本人蔡姓同學也在個人臉書發文解釋自己其中幾項較為浮誇的政見：

7. 在社科院蓋瞬間移動通道至台大正門：

尖峰時段都沒有Ubike 是否能用會費購買水源拍賣腳踏車供經濟系同學使用，管理方式後續討論

10. 頂樓修建直升機停機坪方便教職員與學生通勤：

社科院不合理的電梯門禁 七八點沒碩士班證件就不能坐電梯 再加上放學時間辛亥路很多車子臨停違停很久

11. 每間教室設置血壓血糖檢測機，隨時監測身體健康，以免造成遺憾：

多多輔導和關心同學 很多時候問題像血糖血壓一樣不容易察覺 有時候同學的關心和陪伴甚至比心輔中心溫暖

12. 經濟系領養一隻系狗，療癒受傷的心靈：

讓經濟系更有向心力 或是更有交集 更溫暖

13.系辦外增設衛兵站崗 （24小時輪班），以免同學半夜跑進來打麻將（可以抵服學)：

經濟系辦很多外系的會在深夜跑進來打麻將 要加強規範

14. 幫經濟系申請台北購物節的抽獎活動，如果抽到汽車將充公，供大家使用：

公私要分明

15. 下雨天徵召舔狗免費接送以免同學淋兩回家感冒:

共享雨具

16. 拍賣監視器（會辦那台）:

反對系學會裝設監視器

17. 嚴選系烤食材，讓同學活動後不烙賽：

系烤每年真的都有人烙賽

18. 禁止在教室內食用含香菜韭菜的食品：

教室吃東西或其他行為不要影響到他人，像是一直打斷之類的

19. 每個月挑一天晚上舉辦鬼抓人大賽，會請道士找真的鬼:

不支持夜教活動裝神弄鬼

20. 引進斯巴達式教育:

系上事務不是一個人說的算 該民主自由 尊重個體

21. 復刻日據時期的「時間節」，宣導準時上學不遲到的重要性:

上課遲到進教室不要影響到其他人

22. 將「Why Nations Fail 」列為系上必讀書籍，學習討論系上事務應採取廣納包容的想法:

同20.

23. 管理放在系辦的球棒，以免同學一時衝動拿出去外面鬥毆：

系隊東西要收拾整齊 放置在鐵櫃 不然我真的怕有人把球棒拿去打架

24. 規定擔任系學會幹部要職需精通火焰法術或隕石魔法任一：

幹部的指派要挑選有經驗者，會長組閣不該只考慮交情（和我候選人經歷呼應）

25. 跟政治系和好🥰🥰🥰：

與政治系在系辦的使用 甚至冷氣的溫度 可以達成共識 不要溫度一直調來調去 害我感冒

蔡同學表示，自己不滿系學會的辦事風氣，以及政見跳票，加上每年投票率低下，才會想先用荒唐政見製造討論度，再公開背後想表達的意義，進而提升投票率，但對於有些人不理解，自己也能體會，會檢討這次用的反諷法不對，加以改進。