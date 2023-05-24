新北市長侯友宜被國民黨徵召為2024總統參選人後，副手人選也引外界關注，昨(23日)侯友宜透露曾與台大前校長管中閔請益國政，引發「侯管配」的呼聲，但管中閔在深夜親自回應，不願投入任何選舉。前立委郭正亮今分析，對於侯友宜副手的思路，就是看侯缺甚麼，就會推薦對應的副手人選，管中閔就是針對「知識藍」；郭正亮也直言，最好的副手人選就是還在大學教書、每天接觸大學生的柯志恩，因為侯友宜真的需要能接年輕人地氣的人，但侯現在身邊完全沒有這種人。

前立委郭正亮認為，國民黨智庫執行長柯志恩(右)是新北市長侯友宜(左)最好的副手人選。（柯宗緯翻攝）

郭正亮今在《風傳媒》節目《下班瀚你聊》中指出，管中閔是前總統馬英九推薦的副總統候選人，而馬英九對此的想法，就是認為侯友宜沒有處理「知識藍」、「外省菁英」的意見，主帥缺少的部分，就由副手來補足，管中閔曾任台大校長也是外省菁英，是能互補的人選。

郭正亮表示，侯友宜最好的副總統搭檔，就是台中市長盧秀燕和國民黨智庫執行長柯志恩，但盧秀燕應該不會願意，畢竟還有台中市長的身分，若正副總統都是「落跑市長」很容易被攻擊。

「柯志恩是最好的人選」，郭正亮也分析，柯志恩在去年的高雄市長選舉中，已經累積出群眾魅力，群眾演講也越來越有樣子，而且柯志恩非常聰明，知道甚麼叫做選舉語言。

郭正亮也提到年輕人的部分，柯志恩是淡江大學的教授、現在還在大學教書，每天都在接觸大學生，侯友宜真的需要一個能夠接上年輕人地氣的人，因為侯現在身邊沒有這種人。

主持人黃暐瀚也補充，柯志恩與侯友宜之間，在性別上有男女互補、區域上有南北互補，但省籍上兩人都是本省人。郭正亮認為，省籍問題不會有影響，外省人真正會在意的是兩岸。