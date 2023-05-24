犯罪劇情電影《熱帶往事》由大陸導演寧浩擔任監製、新銳導演温仕培執導，票房男神彭于晏、金馬影后張艾嘉及大陸實力派演員王硯輝合作演出。張艾嘉在電影中扮老公突然失蹤的家庭主婦，也成殺人嫌犯彭于晏接近的目標，2人保持距離的互動，看來帶著一分曖昧悸動，張艾嘉透露和彭于晏演出很有默契，更笑說：「可惜沒有演親熱戲！」

去年以《燈火闌珊》再度金馬封后的張艾嘉，一向樂於和新導演合作，她也接拍了大陸新生代導演溫仕培執導的作品《熱帶往事》，她看了劇本後讚美劇本有趣，「有點曖昩，有點奇怪，有點好奇，所以我覺得特別有趣。」導演溫仕培表示和編劇在寫劇本創作時，代入想像的人物就是張艾嘉，所以得知張艾嘉同意演出時，讓他驚呼：「這真是太夢幻的演員組合了！」她也觀察了導演溫仕培，覺得導演是一個有哲理的孩子，「他很在意一些小細節，這是我們很喜歡他的一點。」

張艾嘉在片中扮演一位老公突然離奇失蹤的家庭主婦梁媽，慌亂的她，除了找警方協助，更到處貼海報尋人，沒想到殺人嫌犯彭于晏竟因此開始接近她。片中的梁媽雖然已步入中年，但是仍充滿了女性魅力，風韻猶存，張艾嘉詮釋起來優雅自然又細膩，幾個細微的小動作和眼神更讓角色活靈活現，也突顯出角色的孤單和無助，她說：「梁媽和我很不一樣，她很孤獨，但內心還有一股燥熱的心態，我很少接觸到這樣的角色。」

張艾嘉在電影中和彭于晏有多場對手戲，彭于晏扮演的冷氣工人以修冷氣之便進到她的家中，雖然2人保持距離的互動演出，卻帶著一絲曖昧的浪漫氛圍，也讓劇情更加鋒迴路轉，彭于晏回憶說：「能和張姐這樣殿堂級的影后一起演出，她會讓我的工作變得非常輕鬆。」張艾嘉也曾透露自己很喜歡和彭于晏合作，「我一向不喜歡太漂亮的男生，但我很喜歡和彭于晏演戲，覺得我們很有默契。」她表示梁媽和冷氣工人之間互動的劇情其實並不曖昧，但觀眾看畫面時還是感受到一種曖昧感，她說：「我們年紀差很多，可是《熱帶往事》的造型和導演導戲的方式，會讓觀眾產生很多曖昩的想法。」她更笑說：「好可惜就是沒有演到親熱的戲。」彭于晏也因這部電影和張艾嘉建立了好交情，甚至和她的兒子都成了好朋友。

《熱帶往事》講述一個南方炎熱的夏日夜晚，年輕的王學明（彭于晏飾）開車途中遭遇了一起交通意外，他以為自己撞死了一個男子。梁媽（張艾嘉飾）的老公失了蹤，她尋求陳警官（王硯輝飾）的幫助，卻不知自己成為別人的下一個目標。陳警官負責老梁失蹤案，發現案情的發展遠超自己掌控。這些不知命運已被悄然更改的人，都在試圖窺視關於那個夜晚的真相，但這個夏夜的記憶如錯亂的拼圖，愈加撲朔迷離。

《熱帶往事》將於6月2日在台上映。