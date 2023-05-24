桃園市龜山區機場捷運A7站因鄰近合宜住宅，人口成長快速，但聯外交通非常不便，文青路上下班都成「停車場」，龜山區議員都力促增加客運路線。市府交通局指出，繞行捷運A7站和A8站的「大坪頂環狀微循環公車」預計7月底上路，研擬每30分鐘一班。

龜山區議員牛煦庭、孫韻璇、陳雅倫、李宗豪，不分藍綠都說龜山人口不斷成長，尤其機場捷運A7站旁的文青里，因合宜住宅人口進駐，2020年有8500人，2023年已破萬人、來到10500人，人口成長20％，附近建案林立，未來還有將近2萬7000人入住A7重劃區，郵政園區成立也有約6000人進駐，勢必帶來更龐大的車流。

4議員都說，A7重劃區的客運規畫明顯跟不上住宅或人口發展，許多民眾出門只能自己開車，搭乘大眾運輸根本是痴人說夢，像是現在聯外道路青山路上班尖峰時段，車流1小時有近1萬台車，宛如大型停車場，許多住戶被卡在家裡停車場出不來，未來再持續進駐，當地道路根本無法負荷，力促增加大眾運輸，繞行機捷A7重劃區，服務更多市民朋友。

交通局長張新福說，機捷A7站除已有202公車路線外，行駛於機場捷運A7體育大學站、A8林口長庚醫院站之間的「大坪頂環狀微循環公車」，已完成路線規畫，尖峰時刻將有2台公車循環行駛，發車間距約為30分鐘，預計今年7月底上路。

張新福說，「大坪頂環狀微循環公車」實施後，搭配今年7月1日上路的「基北北桃1200元公共運輸定期票」，可望紓解華亞科技園區、林口工業區的上下班車潮。