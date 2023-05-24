台灣運彩xT1聯盟2022-23賽季在新北中信特攻拿下總冠軍後正式畫下句點，聯盟將於6月1日舉辦年度頒獎典禮，並於24日公布SONY年度新人入圍名單，由台灣啤酒英熊曹薰襄、台中太陽白薩、台南台鋼獵鷹谷毛唯嘉和高雄全家海神邱子軒，4位優質後衛角逐新人王寶座。

T1聯盟指出，台啤英熊「大物新人」曹薰襄本季是頂替球隊後場球員的重要角色，出賽28場平均上場近17分鐘，貢獻7分、2.2籃板、3助攻，三分命中率33.3%，更兩次入圍過單月MVP；而來自蒙古的台中太陽好手白薩，本季先發上陣20場，平均進帳6.5分、2.5籃板、3.9助攻、1.4抄截，是太陽本季衝鋒陷陣不可或缺的戰將。

今年打進到總冠軍賽的台南台鋼獵鷹，後衛谷毛唯嘉本季則出賽25場，平均每場13.3分居所有新秀之冠，另外繳出場均3籃板、4.6助攻、1抄截，已搶下年度第六人獎項，是團隊闖進冠軍賽的功臣之一；另一支南部球隊後起之秀邱子軒，新人賽季出賽28場，儘管多以替補角色登場，但是季後賽初生之犢不畏虎的表現，鼓舞海神士氣備受讚賞，個人整季平均貢獻7.7分、3籃板、1.2抄截，是球隊極力培養的得分戰力。

T1聯盟補充，一生只有一次的新人王獎項將於6月1日年度頒獎典禮正式揭曉，官方YouTube頻道從傍晚5點起提供直播服務，歡迎球迷共同見證第2季新人王的誕生。