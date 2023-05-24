澳洲發生一件離譜的警方執法過當事件，95歲老太太被被警察以電擊槍制伏後跌傷，送醫後仍傷重不治死亡。警方初步的動武理由是「看到她拿牛排刀」。

BBC報導，受害的老婦人名叫克萊爾•諾蘭 (Clare Nowland)。上星期三凌晨 4:00 左右，警方接到報告稱，她拿著牛排刀在住處遊蕩，隨後她受了重傷。

Rest in peace Clare Nowland, killed by the state for the crime of being elderly, disabled, in an inadequately funded/staffed care home, & at the mercy of brutally violent policing which has a complete disregard for humanity & life itself



May your family find some form of justice pic.twitter.com/l9Ok5PvUhz — Strewth 🏳️‍⚧️🏳️‍🌈 (@StrewthQueen) May 24, 2023

新南威爾士州警方 (NSW) 表示，「她在家人和親人的陪伴下離世。’

對諾蘭夫人開電擊槍的是一名33歲的巡警，他已被起訴，罪名是普通襲擊、魯莽造成對方嚴重身體傷害，將於 7月初出庭。在調查期間，他被停職帶薪。

警方初步的說法是，因為她拿一把牛排刀武裝自己，可能有危險。然而這個說法也有疑問。養老院的證詞表示，老太太平時需要助步架才能「緩慢的走動」，不管如何，她都不可能具有危險。

老太太遭電擊後摔倒，後腦勺撞地，腦部嚴重出血。

這起離譜的警方執法事件，促使人們呼籲進行州議會詳細調查，並公佈警察身上的攝影紀錄。