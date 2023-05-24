台中一名男子去年在服役期間，10月某日在國小籃球場與數名孩童打球，後來他搭訕一名五年級女童，稱帶對方私下認識穴道，並直接抓女童的手摸自己下體約10秒，女童試圖抽回手，還被男子抓回來繼續摸；男子事後辯稱有戀童癖、精神異常，但法官不採信，判刑3年2月。

判決書指出，男子當時為軍人（已於民國111年10月19日退伍），其於民國去年10月8日下午，在台中某國小的籃球場，與女童、女童表哥、女童同學打籃球，傍晚時已認識穴道為由藉機與女童攀談，並將對方帶到無障礙坡道處強抓女童右手撫摸他的陰莖，約10秒後才放手，藉此猥褻得逞。

女童母親後來見女童返家後神情有異，一問之下得知實情報警；男子被逮後坦承不諱，男子稱當時有問女童幾年級，對方回應五年級，他仍強拉對方的右手撫摸其陰莖，對方欲抽回手，他則抓住繼續撫摸，法官認定男子顯有對未滿14歲之女子強制猥褻的犯意。

法官考量男子在警詢、偵查中內容，回答內容均切題，無語意不清，皆能回憶本案且流暢陳述，在根據男子「過去生活史及疾病史」，與鑑定醫師的評估，難認男子有精神障礙或其他心智缺陷，不符合減刑條件；法官認為男子坦承犯行、犯案後態度良好，有與對方和解意願，判刑3年2月。