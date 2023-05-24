今年第2號颱風「瑪娃」（Mawar）的動態讓各界相當關注，中央氣象局預估，再6至12小時左右，其威力升級為強颱，周五、周六（5/26、5/27）強度達到巔峰，日本氣象廳也預估瑪娃周六會達到「猛烈颱風」等級。有專家指出，瑪娃可能對台影響不大，更讓人擔心的是，目前海水溫度頗高，可能出現強聖嬰現象，讓天氣出現不尋常變化，直說：「很讓人憂心未來的發展，希望它不會走到這一步」。

日本氣象廳預估，本周六（5/27）瑪娃颱風有機會增強為日本颱風分類中最強的「猛烈颱風」等級，可能是繼2015年後，再次於5月出現的猛烈颱風，雖然下周一（5/29）強度減弱成「非常強烈颱風」等級，恐怕還是會對沖繩地區帶來很大的影響。

天氣風險公司總經理彭啟明指出，瑪娃颱風的中心在今日18時左右已抵達關島附近，又強又厚的「眼牆」持續侵襲，從關島機場觀測已達105mph，眼牆伴隨閃電雷擊。而究竟為何5月就出現如此強勁的颱風？其成因相當複雜，牽涉到動力、熱力等因素，無法就單一事件定論。值得關注的是，目前海水溫度頗高，彭啟明也不敢想像是否會如某些長期預報所言，出現「強聖嬰」的情況，直說：「很讓人憂心未來的發展，希望它不會走到這一步」。

根據文化部《台灣大百科全書》資料，聖嬰現象發生時，中太平洋及東太平洋熱帶地區的暖海溫會使得該地區降雨增加，東太平洋赤道的湧升流也會減弱，浮游生物隨之減少，改變的生態系統更造成魚類大遷徙，使讓該水域漁獲量突然減少。而在強聖嬰年的冬季會特別暖和，冬雨和隔年的春雨會帶來更多雨量，尤其夏季會特別炎熱。