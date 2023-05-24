有媒體23日公布一份最新2024總統大選民調，民進黨主席賴清德28％領先、新北市長侯友宜為24％居次、民眾黨主席柯文哲22％排第三。針對該民調，前民進黨立委沈富雄認為，有一些人最後會回來國民黨。侯友宜要趕快提出讓年輕人覺得「有了你，我有希望」的政策，讓年輕人看到未來。

針對侯友宜的支持度比該報4月底的調查，掉了5%。沈富雄23日在政論節目《少康戰情室》中表示，那一股人最後會回來的。

前立委郭正亮好奇問，柯P那邊的年輕人為什麼會回來？沈富雄表示，侯友宜要趕快提出讓年輕人覺得，有了你，我有希望，就算你將來做完不做了，因為國民黨的決定、國民黨的政策，讓年輕人看到未來。

主持人趙少康表示，他同意，像那位80歲的美國參議員桑德斯，為什麼年輕人都投他，那是因為他的主張是年輕人要的，對年輕人有利，因此就會投他，所以一點都不難。

至於民眾黨主席柯文哲為何能夠吸引年輕票？前立委蔡壁如指出，柯文哲的幹部大部分都是年輕人，他當然不年輕，不過柯文哲本來就是網紅出身，當然他講話就會比較符合年輕人的一些口味，常常不按牌理出牌。