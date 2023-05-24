Apple TV＋熱門喜劇影集《舞出新方向》（Physical）推出2季精彩故事，在觀眾中獲得熱烈迴響，並稱女主角蘿絲拜恩（Rose Byrne）飾演的「韻律操女王」是完美選角，帶來大師級表演，日前宣布《舞出新方向》第3季即將完結，劃下完美終章，仍加入了令人期待的全新卡司陣容，曾獲金球獎及黃金時段艾美獎最佳女主角提名的柔伊黛絲香奈（Zooey Deschanel）繼《俏妞報到》（New Girls）後再次回歸小螢幕，一位網路喜劇女星決心加入時下正夯的健身運動產業。

擔綱演出女主角並監製的蘿絲拜恩（Rose Byrne）表示：「我們非常感謝Apple、Tomorrow Studios以及所有創作夥伴，讓我們有機會能將『席拉』這個真實生動、充滿挑戰與成就的角色呈現在觀眾面前」，而兼任製作人、編劇及兼製的《慾望師奶》安妮魏斯曼（Annie Weisman）則表示「在最後一季，席拉的崩壞、重建和救贖三部曲，最終將得到一個令人滿意的完結，席拉和她的粉絲們值得這樣的結局，我們非常驕傲能與大家分享這個完美的最後終章。」

《舞出新方向》（Physical）故事背景為80年代的聖地牙哥，身為議員賢內助的席拉，在看似得體風光的議員夫人生活中，內心實則充滿了無人傾訴的怨懟，直到偶然接觸80年代熱潮「爵士健美操」才開始踏上自我意識的啟蒙旅程，更乘著這股「在家就能變美」的電視錄影帶（VHS）年代，錄製專屬自己的一套舞蹈。第2季中，席拉成功發行了她的第一個健身教學影片後，卻在途中遇到了更大的阻礙。她在忠於丈夫和他所代表的價值觀與深受他人吸引之間左右為難。如今，不再是鎮上唯一一位投入韻律操事業的她，必須在打造韻律操帝國的路上，超越與她展開激烈競爭的新對手。

《舞出新方向》第一、二季可至Apple TV＋收看，第3季將於 8月2日星期三全球同步上線。