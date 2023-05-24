國民黨立委陳以信近日主張台灣應以「九二共識、一中各表」重返聯合國專門組織，陸委會今卻稱「前述主張是否迎合中共政治勒索疑慮，社會自有公評」。陳以信對此痛批，陸委會才是自降國格、自我作賤，行政院長陳建仁當年擔任陳水扁政府的衛生署長時，同意用「中國台灣」參加世衛會議才是迎合中共政治勒索，陸委會應先批陳建仁才對。

陳以信表示，行政院長陳建仁於2003年時擔任衛生署長，當年他希望台灣能參加世衛舉行全球SARS研討會，表示防疫資訊交換是全球性，「就算世衛以『中國台灣省』稱呼台灣，他認為台灣都應該參加」。

陳以信再指出，2009年時台灣首度以「中華台北」為觀察員加入世衛大會，當時陳建仁也以學者專家身份參與，並肯定台灣走出一大步，他對參加名義「個人不滿意，不過可以接受」，陳以信質疑陳建仁是否健忘自己說過這些話？

面對陸委會今天批評馬政府參加WHA是接受大陸「一中框架」，陳以信痛批陸委會應先去問問行政院長陳建仁，為何當年陳建仁竟會接受「一中框架」？竟會迎合中共政治勒索接受「中國台灣」為名義參加WHA？

陳以信強調，2016年5月23日蔡英文政府的衛福部長林奏延，得以順利參加WHA是因為WHA秘書處接受馬英九政府以「九二共識、一中各表」，來回應邀請函所列聯合國2758號與WHA25.1號決議文，顯示以九二共識對應聯合國2758號決議文具有可行性，當年台灣成功參加WHA就是最好明證。

陳以信最後強調，蔡政府除此可行捷徑而不由，最後犧牲的還是全體台灣人健康的權益。