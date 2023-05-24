國際金融監管機構金融行動特別工作組（FATF）今年2月暫停俄羅斯成員國資格，烏克蘭正積極推動該機構將俄羅斯列入「黑名單」，如果事成將加劇俄羅斯的經濟困境。消息傳出，俄羅斯已經向印度施壓，以能源、國防及交通領域的交易威脅，尋求印度政府的支持。

美國財經媒體報導，FATF是一個旨在打擊洗錢及恐怖主義融資的政府間組織，雖然開戰以來，俄羅斯受到空前嚴厲的制裁，但透過深化與態度中立的國家的關係，顯著減緩西方對其得多輪打擊。

不過若俄羅斯被FATF列入黑名單，將淪落至與朝鮮、伊朗和緬甸等國一樣的處境，FATF成員、銀行、投資公司及支付處理公司等都必須嚴格調查，若情節嚴重可能會採反制措施。這些國家與俄羅斯的貿易關係也會受影響，進一步衝擊俄羅斯經濟。

報導引述文件指出，在FATF6月會議舉行以前，俄羅斯敦促印度等國家的幫助，阻止其被列入黑名單，甚至警告印度，兩國之間的國防、能源及交通領域的交易可能會發生不可預測的風險。除此之外，俄羅斯也無法接受被列入「灰名單」。