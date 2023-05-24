大陸女星張嘉倪因演出《延禧攻略》「順嬪」一角爆紅，被封為「最美妃子」，她和高富帥老公買超結婚7年育有2子，家庭生活幸福和樂，未料本是外界稱羨的童話婚姻，去年底傳出男方外遇，雙方鬧婚變分居中，但兩人始終未正式回應，現買超再被爆出與美女在酒吧聚會，引起熱議。

大陸狗仔「酷哥追星日記」24日曝光一段影片，買超與黃新淳等好友聚餐，一行人離開後準備去酒吧續攤，一位穿著短褲的長髮女坐上買超的副駕駛座，在酒吧聚會途中，買超又和該美女單獨出現，他載著女方到所住的小區，對方下車後，他自行回到酒吧，隨後該女子又搭乘另一輛車回酒吧。

影片曝光後，買超行為又引起網友熱議，而他也更新了微博簡介，雖然認證部分依然為「張嘉倪老公」，但他將個人介紹「大家好！我是張嘉倪……的老公」改成「別和傻子生氣」，似乎是在回應緋聞。

買超改了微博簡介。（圖／取自微博）

網友見狀都紛紛表示「對自己有清晰的認知」、「多少有點不要臉了」、「認證也改了吧，張嘉倪亡夫」、「他真的好笑」。其實，之前有狗仔爆料張嘉倪已和買超分居半年多，張嘉倪要求他一次付清上千萬人民幣的贍養費還有過戶北京的別墅，但買超手上沒有足夠現金，正在變賣房子湊錢。