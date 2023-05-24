許多人可能因為各種原因經歷過長期待業。一位曾長期待業的女子表示，她面試新工作時都會被問到背後原因，但這屬於個人隱私，「為什麼面試時都得交待理由呢？」對此，一位曾執行面試工作的過來人說明，這是因為長期待業是一種相對異常的狀況，不過其實面試者想如何回答都是個人自由，「畢竟面試不是單方面的」。

原PO在Dcard發文指出，「為什麼長期待業一定要有理由？」她認為待業或是離職原因都屬個人隱私，面試時不用交代理由，人生不是只有工作，沒原因待業2至3年，只是不想工作、想要休息享受人生，回歸求職時卻得編造各種理由演戲，感覺真的很虛偽、累人，另一方面，「公司聽這些謊言會比較舒服嗎？待業幾年，到底是甘公司什麼事啊…」。

對此，許多人紛紛回應，「因為妳是在找工作，不是在找可以無條件包容妳還給妳錢的金主爸爸，根本沒人在乎妳的靈魂多有趣，只在乎妳能提供多少產值」、「出門就注定要演戲，待在家就可以不用，財富自由更不用」、「要問夠不夠奴，待業太久不夠奴，就難錄取了」。

有人則認為，這是台灣職場文化所致，「台灣都是這樣，女性20幾歲面試還會被問有沒有要結婚，台灣就是資方國家，美國找工作是不能問個資的，也不歧視年齡，所以美國的空中小姐是空阿姨」、「台灣就是這樣，一旦長時間待業就等於人有問題，除非妳之前的履歷很漂亮」。

另外有過來人分享，「身為面試官，我看到相對異常的資訊都會想確認情況，長期待業也是一種，當然妳想要怎麼回答是妳的自由，想以私人原因婉拒回答我也可以理解，畢竟面試不是單方面的」，同時他也透露個人看法，「以我為例，妳無論選擇用哪種方式回應，妳的應對以及談吐都會是我評估的參考內容」。