民進黨立委陳歐珀捲入詐騙集團案，民進黨廉政會今晚開會處理，經歷近3小時，廉政會主委邱駿彥受訪表示，對於陳有無涉入吸金案還有待檢警深入調查，但針對無償使用曾耀鋒房屋跟車子這件事，廉政會認為已經違反廉政條例，先予以警告處分，如果吸金詐騙被發現有情形，廉政會還會繼續處理。

陳歐珀捲入詐騙集團案 民進黨廉政會：無償使用曾嫌房車 予以警告。曾薏蘋攝

邱駿彥說，陳歐珀事件社會影響比較大，所以廉政會先行處理，在案情部分，即便是爆料，也沒有具體證據，但是無償使用房子，已經影響民進黨聲譽。所以廉政會針對這一點先給予警告。

邱駿彥強調，要開始選舉了，希望往後民進黨從政黨員，大家不要無償接受別人餽贈及經費，就算有也要照實申報。

邱駿彥會後受訪表示，攸關陳歐珀被指控涉入詐騙吸金，廉政會今晚召開調查會議，決定立案處理，約詢陳歐珀跟相關人士陳振坤，經過兩人的說明，但因為對於陳到底有沒有涉入吸金還有待檢警深入調查，但針對無償使用他人的房屋跟車子這件事，廉政會認為已經違反廉政條例，先予以警告處份，如果吸金詐騙被發現有情形，廉政會還會繼續處理。

為何討論這麼久？邱指出，到底有沒有涉入吸金詐騙集團這個案子，經當事人及其友人的說明，要抽絲剝繭判斷，委員們也討論很久，作為民進黨從政黨員，廉政是第一個要求，不應該無償使用別人的東西，當然在選舉時後援會等是有可能，但選完後，服務處等相關，就不該再無償使用，因此廉政委員們認為，應該予以警告、制止，也告訴其他所有民進黨從政黨員，以後要特別注意。

邱表示，廉政會書面給陳歐珀，但也不像學校三個警告就要記過，只是對於一個人的名譽，如果違反廉政行為要有警告處分，也要告訴從政黨員，不要以為惡小而為之，無償使用別人的東西，這樣不好。

他說，這個案子只給予警告處分，只是針對無償使用部分，但有沒有涉入吸金詐騙的案子，只要有一點點被查到，廉政會還是會嚴格處理，一定立案調查。