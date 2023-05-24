近來知名拉麵店推出「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」，引起不少民眾爭相嚐鮮，今(24日)百萬網紅Joeman女友妮婭在個人頻道開箱大王具足蟲的真身，可見牠趴在拉麵上面，簡直比臉還大，畫面相當衝擊，而且她還意外吃到精囊，遭同行友人虧說是「兒子的味道」，只好乾笑帶過。

妮婭昨(23日)在IG限時動態曬出跟大王具足蟲的合照，今就在Youtube開箱享用大王具足蟲拉麵的過程，不過在影片開頭就表示這樣商品太過可怕，導致問了一堆人僅有一名朋友願意陪她，不過隨著大王具足蟲的身體各部位陸續上桌，她表示味道還不錯，腳很像螃蟹，且嚐起來更為鮮甜，白肉的部分則很像龍蝦加螃蟹，吃起來較為粉嫩鬆軟，黃色腺體的部分比蟹膏的味道濃很多。

不過妮婭表示大王具足蟲的殼很大，但肉偏少，此外，她品嚐大王具足蟲的精囊到一半，才被老闆提醒是精囊，嚇得把精囊丟回碗裡，發出一陣陣驚呼聲，導致被身旁朋友虧說是「兒子的味道」。話是這樣說，妮婭表示精囊嚼起來相當Q彈，完全不會有腥味，就像是蟹膏一樣，直呼：「不看它的話其實很好吃。」

據了解，大王具足蟲平常棲息於深海，以鯨魚、魷魚等海洋生物的屍體為食，是日本料理常見的食材，只要去除胃囊內臟，其餘部位皆能以清蒸的方式料理，不過這款要價1450元的限定款拉麵，目前只開放熟客點餐，且首批預約已全數客滿，一般民眾想吃恐怕要再等等。