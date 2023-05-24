一名女網友日前到新男友的家中，上樓途中聽到有人在廁所內，原想上前向男友家人打招呼，沒想到從廁所走出來的是男友「全裸的妹妹」，對方剛洗完澡直接光溜溜出來，女網友當下嚇壞；其他網友認為妹妹應該是趁哥哥走掉就趕快跑出來，不知道原PO在屋內，「搞不好妹妹也覺得很驚恐」。

「去男友家看到他妹妹…」該女網友在Dcard發文，她與男友交往不到1個月，對對方的生活、家庭背景不熟悉，因2人不是住在同一縣市，某次她到男友家中，上樓途中發現有人在廁所裡，想著基於做客的禮貌，如果等等對方從廁所出來，她要趕快上前打招呼，沒想到接下來的一幕讓她傻了。

該女網友說，當時廁所門一打開，竟是男友的妹妹剛洗完澡走出來，而身體竟是全裸狀態，她說當下男友妹妹沒有看到她，她才沒看見臉書驚恐的神情，她事後發文說「我實在太驚嚇，也不知道找誰說」有網友留言「會不會是妹妹不知道你來，趁哥哥走掉就趕快跑出來？」原PO回應有可能是這樣，但她很猶豫是否該告知男友。

其他網友留言「幫藍頭問，身材好嗎」、「真尷尬，會不會等等出現一篇文章寫被哥哥的女朋友看到裸體」、「其實不用管他妹吧，每個人在家的習慣，又不一樣，而且在家裡就是要放鬆，想做什麼就做什麼」、「下次請男友要帶你回家前先說一聲，搞不好他妹也會覺得很驚恐」、「我前女友在她家洗完澡也會全裸出來，弟弟看都不看」。