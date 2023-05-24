美國兵推專家指出，以美國為主的西方國家目前無法以足夠的速度與規模，來供應台海戰爭所需要的武器與彈藥，例如F-35與遠程反艦導彈，這種狀況下發生台海戰爭，美國將在在傷亡慘重的同時失去台灣。媒體人謝寒冰24日在《新聞大白話》節目指出，美國現在的反艦飛彈，連自己常規型的軍艦都裝不滿，何況是特規遠程的導彈？F-35戰機各國更是已經排到2040了，根本來不及建置，這無非是在告訴我們美國愛莫能助！

「其實有很多武器，我們台灣需要，可是美國都不賣！」謝寒冰表示，美國老是想要賣我們一些低價的、低科技的，根本是美國庫存的東西，都想要塞到台灣來。比如說水雷，水雷聽起來很厲害、很猛，因為光掃雷、除雷就要花很長的時間，可以遲滯敵方的攻擊。但是你知道解放軍什麼時候打過來？人家一定是趁你不注意的時候打過來，那請問你要什麼時候佈雷？平常佈嗎？那台灣大家都不要出海了，自己把自己困死。

謝寒冰直言，等到人家都開始打你了，請問你還有時間佈雷嗎？提倡這個建議的人有沒有考慮過，什麼時候要去佈雷？然後說美國要擴增2關鍵武器，一個是F-35，一個是遠程的反艦飛彈，但美國現在的反艦飛彈，連自己常規型的軍艦都裝不滿，何況是這種特規遠程的？然後F-35，排隊已經排到2040年去了！根本來不及建，那不是廢話嗎？美國又提這個東西，不就是在告訴我們說：我沒法度，我愛莫能助，我幫不了你！

「我覺得最扯的就是說，要去防備滾裝貨輪！還要去監控滾裝貨輪的導向？」謝寒冰質疑，滾裝貨輪是什麼高科技武器嗎？你看不到它？那麼大一台，又那麼笨重，慢慢走。如果解放軍真的笨到，沒有對台灣做壓制打擊，把重要戰略據點全部摧毀，就直接派滾裝貨輪過來，根本送死！如果解放軍笨成這樣，那太棒了，台灣高枕無憂，問題是人家不會做這麼笨的事！「這不知道哪個二百五想出來的？」