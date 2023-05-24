俄羅斯國營開發銀行（VEB.RF）主席暨前副總理舒瓦洛夫（Igor Shuvalov）敦促中國大陸和俄羅斯加快建立一個新的「尖端支付系統」，用於上海合作組織（SCO）和金磚國家（BRICS）的貨幣交易。這一個舉措暗示著備受矚目的金磚國儲備貨幣可能還會擴大至上海合作組織之間流通使用，扣除重複國家，未來流通國家或可達45國。

據區塊鏈專業媒體bitcoin.com 24日報導，舒瓦洛夫陪同俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）訪中，俄羅斯國營開發銀行為一發國家發展機構兼投資公司，舒瓦洛夫之前曾擔任梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）內閣的第一副總理，於2018年5月由俄羅斯總統普丁任命為該行主席。

舒瓦洛夫本週二（23）於上海舉行的俄中商業論壇（Russian-Chinese Business Forum）上表示，俄羅斯和中國大陸應加快建立一個高效的支付系統，以處理俄羅斯盧布、中國人民幣以及上合組織（SCO）和金磚國家的成員國本國貨幣交易。金磚國家包括巴西、俄羅斯、印度、中國和南非5國，今年遞交申請加入的國家已達30國

Mishustin: Inflation in Russia slowed to 2.3% per annum in early May



This is the minimum figure among all European countries , said the Prime Minister of the Russian Federation, speaking at the Russian-Chinese business forum in Shanghai. His other statements:



The unemployment… pic.twitter.com/xIpPsTGA4b — Spriter (@Spriter99880) May 23, 2023

上合組織成立是一個政治、經濟和防務聯盟，也是世界上最大的區域組織，目前會員國為9國，加入對話夥伴身份的國家今年已經來到14國。

舒瓦洛夫表示：「俄羅斯聯邦和中國大陸之間的貿易和經濟合作整體上只會增長和擴大。我們將與中國國家開發銀行一起加深合作，在這條道路上協調我們的行動。」他還表示，他所在的機構——中國國家開發銀行以及上合組織和金磚國家的其他金融機構可以協助這些努力。

「我們敦促俄羅斯聯邦政府和中國大陸夥伴盡可能積極地行動起來。獨立而高效的支付基礎設施不僅對於確保盧布、人民幣匹配很重要，而且對於在上合會和金磚國家各國本國貨幣之間的流通也是必要的。」