鐵肺小歌后「G.E.M」鄧紫棋以作品〈泡沫〉、〈再見〉等歌曲獲得一票粉絲支持，人氣不俗。近期前往馬爾地夫度假的她，多次在社群上曬出自己的近況照，然而因為「纖細身材」引發粉絲擔憂。對此，她今（24日）再度PO出自己大啖美食的照片回應相關言論。

鄧紫棋去年年底推出新專輯《啟示錄》，雖然僅入圍今年第34屆金曲獎1項，成為最大遺珠，就連造型師男友Ｍark都抱不平，但她心情看似並未受此影響，開心地飛往馬爾地夫度假，並多次曬出自己在旅遊時的美照，只見畫面中，馬爾地夫水天一色的美景在太陽的點綴下更凸顯其別緻，不過此番美景仍未掩蓋住鄧紫棋的甜美素顏，背光的她身穿長袖洞洞裝，內搭一件黑色短馬甲，大方秀出自己的纖細小蠻腰，養眼畫面讓粉絲看得嗨翻。

然而，鄧紫棋的纖細小蠻腰也引發粉絲擔憂，希望她能多多注意飲食以及好好照顧自己。對此，她今日再度曝光一組美照，恰好曬出她在餐廳中享受美食的畫面，看似回應粉絲們的期許，並配文寫下：「再見馬爾代夫！很棒的一個旅程，感恩一切！」透露自己在馬爾地夫度過一個難忘的旅程。

貼文曝光後，雖然有網友表示：「你的胸口不要這麼露」，希望她能多注意自身的穿搭，但大部分的網友相當開心鄧紫棋多次曬出美照和他們分享旅遊點滴，紛紛留言：「有沒有曬黑哈哈哈」、「度假回來了，意味著又要消失了」、「沒有你，快樂太單薄，是你讓快樂足夠斑駁」、「重要是開心就好。」