民進黨立委陳歐珀捲入詐騙集團案，民進黨廉政會今針對無償使用詐團主嫌曾國緯房屋跟車子，認為已違反廉政條例，予以警告處分。國民黨立委曾銘宗嘆，這就是民進黨主席賴清德口中的最高標準？社會不會接受。

曾銘宗說，陳歐珀使用曾國緯的房屋和車子，卻只有警告處分，賴清德不是說要用最高標準回應社會期待？這是最高標準，還是最低標準？

曾銘宗批，民進黨標準有這麼低嗎？恐怕民進黨永遠說一套做一套，只會高高舉起、輕輕放下，倘若這就是民進黨所謂的最高標準，社會不會接受。