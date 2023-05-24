為與國際趨勢接軌，今年元旦起民法規定成年年齡為18歲，學生族群能自己租房子、申辦銀行帳戶、信用卡等，這個階段正是學習理財技能的最佳時機。

為了鼓勵學生族群開啟理財道路，遠東商銀Bankee社群銀行，與年輕族群愛用的音樂串流平台KKBOX攜手合作，推出「Bankee曲之不盡」活動，祭出兩大優惠：一、新戶使用KKBOX推薦碼「VM3099」連接開戶，享KKBOX加碼免費聽音樂60天。二、成功開立Bankee數位帳戶，享半年新臺幣5萬元存款額度1.6％的活存優利，超越一般活存利率約2.3倍。

Bankee數存帳戶是年輕世代必備的儲蓄利器，建議學生族群將其當作人生理財之路的敲門磚。遠東商銀Bankee社群銀行幫助學生族群輕鬆儲蓄，帶著年輕世代提早啟動儲蓄計劃，讓每分錢都能發揮更高綜效，離夢想又能更近一點。

透過此次合作，遠東商銀Bankee社群銀行帶著學生族群邊存錢邊放大利息，還能免費享受聽音樂帶來的放鬆與愉悅。參加「Bankee曲之不盡」活動，過程非常簡單，只要三步驟，1.掃描QRCODE、2.輸入KKBOX推薦碼序號、3.完成開通，就能輕鬆享受申辦Bankee數存帳戶所帶來的便利和好處。申辦Bankee數存帳戶，不僅享有每月各6次免費跨轉與跨提、綁定電子支付享現金回饋等，也建議學生族群善用Bankee社群帳本，子帳戶的運用不僅靈活且社群化，能提供多人帳務計算與分帳功能，不管班費收款、出遊分帳、團購收款都相當實用，幫助學生族群輕鬆解決多樣情境的帳務問題，還有可愛動畫討錢卡輕鬆化解各種尷尬收款情況，提升生活品質就這麼簡單。

遠東商銀Bankee數存帳戶，是許多關鍵意見領袖(KOL)於2023年相當推薦的優利數存帳戶首選，為年輕世代串起日常生活的消費場景，提早啟動儲蓄計劃，另外Bankee數存帳戶主打社群圈任務，也相當鼓勵學生族群發揮個人的數位力與社群力，打造自己的社群圈，邀請1位(含)以上同學、親友，申辦Bankee數存帳戶且開戶成功，每人通通享半年新臺幣5萬元存款額度2.6％活存優利。活存高利、多元場景消費回饋等，對於剛滿18歲、乍出社會或對現金存款不多的民眾，是相當實用也相對穩健的小資理財工具與資產配置。