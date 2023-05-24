華梵大學學生學習成果展，展出藍芽喇叭（中）和組裝機器人（右）作品。（華梵大學提供）

期末將至，華梵大學在新北板橋中心舉辦學生學習成果展，其中，智慧生活設計學系引進美國麻省理工學院教學法，指導大一學生利用短短幾個月的學習時間，就以3D列印製造出可活動關節的金剛機器人，以及音質極佳、造型時尚的藍芽喇叭，成為全場吸睛的焦點。

以藝術、設計領域為發展特色的華梵大學，今年有多個科系辦理單獨招生，並提供創新共學計畫與三十多個主題工坊供學生學習，大一新生只要符合校園服務時數、基本成績與到課率等門檻，更可輕鬆獲得十萬元全額獎學金，無名額限制。

其中，陶瓷3D列印工坊主持人、智慧生活設計學系陳妙鳳老師於大一所開設的產品設計課，就以藍芽喇叭為主題，指導每一位修課的同學自己動手設計與組裝完成一台能連上手機聽音樂的藍芽喇叭，讓許多同學趨之若鶩。

陳妙鳳老師說，為了翻轉傳統設計系課程重設計概念而輕使用者觀點的問題，她特別引進美國麻省理工學院（MIT）知名設計課「幾乎萬物皆可做」的新式教學法，並與智慧生活科技學系聲學專家王丕文教授合作，打造出全國大學獨一無二的產品設計課程。

「同學設計造型時必須同時兼顧將聲音的控制做到最好，課程驗收就是播音樂給老師聽，才算過關！」陳妙鳳老師說，大一學生從基礎設計與建模開始，到塑料3D列印、機台組裝、迷宮音箱與聲音測試等環節，全部都要一貫式學習並驗收成果，作業所需的相關設備和素材全由學校提供。

華梵大學智慧生活設計學系陳妙鳳老師詳細解說學生設計的書本狀藍芽音箱功能。（華梵大學提供）

此次華梵大一學生學習成果展現場，就展出多台造型新穎時尚的藍芽喇叭，不但每台都可連上手機播放高品質音樂，有的還兼具類似瑪利歐遊戲的功能；也有設計成書本造型的藍芽音箱，不需要用時可直立收納在書架上，完全不占空間。

陳妙鳳老師表示，同學升上大二後可將造型設計發揮至藝術的境界，再搭配更高深的聲學原理，預計明年將帶著藍芽音箱到法國參展！

值得一提的是，成果展現場還有一個栩栩如生的金剛機器人，是設計系大一同學魏道明參加自主學習方案所自造的「機器人創作專題」作品，他同時啟動三台3D印表機，花了二個月時間，將金剛身上一百多個零件列印組裝完成，不但外表維妙維肖，關節還能活動自如，下巴也能張開與收合，令人嘆為觀止！

華梵大學學生設計的建築空間模型。（華梵大學提供）

另外，現場也展出汽車設計組所創作的未來概念車，以及空間設計組大一同學的建築模型作品，透過QR Code可進入建築物內部，看到不同時段的光線變化和風景，同樣吸引許多人駐足欣賞。全國唯一的攝影與VR設計學系學生也有精彩作品展示。