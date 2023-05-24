2024區域立委選戰各陣營積極佈局，對於艱困選區，民進黨今( 23 日)徵召黨外奇兵挑戰，而知名藝人「雞排妹」鄭家純也證實有被徵詢，據傳將參選北市中正萬華區立委。媒體人黃揚明指出，民進黨若想提名雞排妹會有一個後遺症，「她有違反個資法被判刑四個月，有前科阿」。

「雞排妹」鄭家純今自爆曾被賴清德競選辦公室總幹事潘孟安兩度邀請會面，被徵詢參選立委，她也立刻答應「願意幫忙」；據傳將參選中正萬華區立委，但民進黨尚未證實。

黃揚明今在政論節目《大新聞大爆卦》指出，民進黨若想提名雞排妹的話，要考量到雞排妹才剛因為違反個資法，被判處4個月的有期徒刑，「她有前科阿」，雞排妹經常與網紅陳沂在網路上唇槍舌戰，兩人不斷對決之後，會導致一個效應，「一半的人很挺雞排妹，一半的人很討厭雞排妹」。

黃揚明也說，雞排妹的網路聲量很高，但仇恨值也不低，這樣的人很難去拓展中間選民，如果純粹是想提升賴清德的年輕選民、網路聲量，有可能可以達成，但選票能不能增加，還是要畫一個問號。

據媒體報導，2021年5月，陳沂開直播指責遭雞排妹狂叩20通電話，雞排妹晚間加入直播與陳沂對嗆，雞排妹先說出陳沂的手機門號前4碼，隔天又在臉書貼出6碼的「色號」卡，數字正是陳沂手機的後6碼，陳沂因此提告。台北地方法院在4月11日判雞排妹有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。

陳沂昨日也在臉書發文表示，「傳言民進黨要徵召雞排妹鄭家純出來選立委。有前科是不是比較容易選上立委？家純啊～前科是我送給妳一輩子的禮物，不用謝」。