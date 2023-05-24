德國5月企業信心出現7個月來首見下滑，主因是製造業展望低迷。根據Ifo經濟研究院24日公布，5月商業景氣指數由4月的93.4降至91.7，遜於經濟學家預期的93。Ifo表示，5月數據走跌反映企業對現況逐漸感到不滿，且展望更加悲觀。