毒理專家招名威在臉書上分享一段影片，某大賣場的雞蛋出現發黴的情況，他藉此提醒民眾，只要是發黴，無論是什麼食材都絕對不要再吃下肚，就算雞蛋的外殼已經洗淨，黴菌也可能透過蛋殼的孔洞進入雞蛋內部，進而引發噁心、嘔吐、食慾減退、發燒、腹痛等症狀，且就算是高溫烹煮也無法摧毀黴菌的毒素。

毒理專家招名威在臉書粉專《招名威教授 毒理威廉》發文指出，黴菌喜歡在潮溼、溫度適宜的環境下滋生，特別是台灣，一般溼度較大的環境下，就容易讓雞蛋生長黴菌。

而究竟這些發黴的雞蛋還能不能繼續實用，招名威直說「不能」，就算用水洗淨，也無法去除黴菌毒素，且無論是什麼原因造成發黴，即使外殼只有一點點發黴，黴菌也能通過蛋殼上細小的孔洞進入雞蛋內部，整個雞蛋很可能都已經被黴菌感染，吃下肚還是有風險。

招名威進一步指出，發黴的毒素相當耐高溫，普通的蒸、煮、炒、炸等烹飪方式，都無法去除黴菌毒素，吃多了恐怕會引發噁心、嘔吐、食慾減退、發燒、腹痛等症狀，若是吃到被黃麴黴毒素污染的雞蛋，連續2至3周後可能出現肝臟腫大、肝區疼痛、黃疸、腹水、下肢浮腫及肝功能異常，皆是非常危險的症狀，因此招名威建議，千萬不要貪小便宜採買發黴食物，否則可能傷財又傷身。