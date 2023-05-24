七大工業國集團（G7）20日發布廣島峰會聯合聲明，在對中國的態度上達成共識，無意與中國脫鉤，但必須去風險，把供應鏈多元化，避免過度仰賴中國大陸。國安會前副祕書長楊永明24日在《新聞大白話》節目指出，G7變成一個美國號召主要支持者的集會，但同床異夢，法德義跟美國完全不同調，印尼、巴西、印度也對烏克蘭問題展現不同態度。就連聯合聲明如此針對中國，內部也透露出有許多爭論，美國的態度可想而知。

楊永明表示，時代變了，全球GDP去年達到100兆，G7加起來佔42％，大概42兆，美國就扣掉25％，剩下的G6就是17％，而去年單中國大陸就將近19％。如果韓國一定要湊上去，韓國有2％，7個國家加起來差不多等於一個中國大陸。本來G7聚集起來，要討論怎麼維護世界經濟跟金融的穩定，現在中國大陸比後面6、7個加起來還要多的時候，結果你把中國大陸給跳過？不只跳過，還倒過來去針對他，甚至去包圍他、指責他？

「這樣的G7現在已經變了，變成是G1+6！再加一個小K（韓國）？」楊永明提到，G7這次要製造出，全球有多南方的開發中國家，有印尼、巴西、印度這些國家都來參加了。但有一個事情可以看出，這3個國家跟G7是完全不同調的。因為20日澤倫斯基突然來，巴西總統魯拉當下就說：我被騙了！我們來的時候不知道，原來澤倫斯基要來。印尼總統佐科威也沒有跟澤倫斯基見面。印度總理莫迪握個手就說，希望問題能和平解決。

「完全跟美國、G7對烏克蘭的態度不一樣！」楊永明強調，所以可以想像，G7已經變成一個美國去號召他的主要支持者、「副警長」們的集會。「但是同床異夢啦！」尤其是歐洲那三個國家，法、德、義，跟美國完全是不同調的。很多媒體報導，日本官員講得很清楚：有很多的爭論。但都已經這麼針對中國了，那當初美國提出來的版本，就可以想像。