新竹市下屆立法委員選舉仍然受到全國矚目，包括國民黨最早提名了尋求連任的鄭正鈐、24日提名邱顯智、民眾黨據傳有包括市議員李國璋、有新竹背景的不分區立委、新光集團第三代吳欣盈，而民進黨過去雖有前市議員李妍慧表態參選，但這兩天則是據傳陽明交大特聘教授林志潔也已獲進民進黨徵詢，成為徵召人選。

新竹市雖僅是人口45萬的小省轄市，但歷屆選舉向來受到全國矚目，包括此屆市長選舉有民眾黨高虹安帶來選舉旋風，讓小城市選舉熱度竟蓋過不少六都選舉。

下屆立委仍然可能延續市長選舉的熱度，一來新竹市是民眾黨唯二執政縣市，二來新竹市同時是民眾黨主席柯文哲故鄉，再來還有藍白是否能夠再合的議題，因此下屆立委選舉依然受到重視。

此次國民黨是毫無懸念的率先提名尋求連任的立委鄭正鈐；不分區立委邱顯智今天獲提名重披戰袍，欲在新竹市捲土重來；民眾黨雖仍沒有人選，黨主席柯文哲也多次表示正在尋覓、好人才不好找，不過，地方都傳出包括市議員李國璋、不分區立委吳欣盈，甚至是市府發言人施淑婷都是人選。

而民進黨本屆立委選舉失利，接著的市長選舉也再度落敗，此屆仍是艱困選區，將由黨中央徵召，而前市議員李妍慧布局最早，包括最早宣布不再連任市議員將轉換跑道參選立委，目前也仍在積極尋求黨中央徵召，只是近來地方「風向球」四射，有消息指其可能因家庭因素不選，但其本人多次否認。

近日更傳出民進黨有意尋找政治素人參選，並傳出可能是有新竹市在地背景且有科技與法律專業人士，希望能夠吸引竹市中間與科技人選民，這兩天果然據傳已正在徵詢陽明交大教授林志潔參選，但最後的徵召仍將由黨中央評估與決定。

據了解，林志潔是美國杜克大學法學博士，目前是陽明交通大學特聘教授、科技法律學院社會正義講座、金融監理與公司治理研究中心主任。經歷也非常優異，有包括金融消費評議中心董事長、全國司法改革國是會議委員、中央廉政委員、法務部人權委員。專業領域為白領犯罪與財經刑法，性別平權研究，金融監理與企業人權。