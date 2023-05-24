8局打完1分領先在9局被終結者陳韻文搞砸，不過統一獅在延長賽第11局靠著林安可本季第7支陽春炮再度要回領先，也追上味全龍劉基鴻以7轟並列全壘打王，終場以3比1擊敗樂天桃猿，桃猿吞下3連敗，目前也僅領先獅隊1場勝場差。

獅猿此役上演投手戰，雷法前5局完全壓制獅隊打線，僅因2次四壞球保送讓對方上壘，直到6局上才被陳傑憲敲出投手方向內野安打，「無安打」比賽才破功，8局上1出局後，被林靖凱、陳傑憲連續安打，林子豪內野滾地球打回全場第1分。

雷法7.2局用111球寫下來台單場用球數新高，投出6次三振、4保送，被敲3支安打、失1分；羅昂8局僅被敲2支安打、無失分，另投出5次三振、2保送，退場時球隊以1分領先，他是勝投候選人，不過勝投被陳韻文搞砸，桃猿在9局下靠著林泓育德州安打追平，也讓比賽進入延長賽。

本季第6場延長賽兩隊直到11局才又有分數變化，11局上面對桃猿第4任投手陳禹勳，林安可敲出中外野陽春炮，助隊要回領先，接著陳鏞基安打並靠推進攻佔二壘，陳重廷擊出滾地球造成三壘手失誤再下一城，最終獅隊就以2分差勝出。