美國政府資金告罄付不出帳單的大限逼近，投資人擔心債務違約，對只剩幾個月就到期的美國公債敬謝不敏，寧可溢價買入微軟與嬌生發行的公司債，這兩家是少數頂著3A信評光環的美國企業。

債市因而出現極為罕見的現象，即企業債殖利率竟比美國公債殖利率還低，後者被公認是全世界最安全的資金避風港。

6月6日到期的美國國庫券，23日殖利率升破6％，是發行迄今以來的最高水位，同時高過目前聯準會聯邦基金利率的5％-5.25％區間。

根據追蹤債市的Solve Data，8月8日到期的微軟公司債，23日殖利率在5％左右，反觀8月6日到期的美國國庫券，殖利率破5.2％。債券殖利率與價格呈反向關係。

嬌生公司債券也成投資人的避險新寵。最近幾周，嬌生11月到期的公司債，殖利率數度比到期日相近的美國公債還低。

微軟與嬌生發行的公司債獲投資人另眼相看，係因它們是極少數獲標準普爾、穆迪等國際信評機構，授予最高信用評等的美國企業。這兩家公司的資產負債表穩健，且有可靠的獲利能力。

美國政府上一回鬧債務上限危機是在2011年，當年美國痛失標普3A評級。但另兩家信評機構穆迪與惠譽，仍給美國最高等級的主權信用評等。

若在平常時期，即便是擁有3A信評的公司債，殖利率還是高過美國公債。鑑於全球第一大經濟體美國強大的償債能力，投資人多半認為美債幾近零風險。

美債危機雖迫在眉睫，投資策略師大多預期美國主權違約的機率微乎其微，但他們還是因應可能的違約謹慎做沙盤推演。

RBC資本市場利率策略主管葛文（Blake Gwinn）在報告中說，縱使美國發生違約，帳單可能只是延遲幾天支付。