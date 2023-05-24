野村投信身為台灣投信中率先推出直接投資股債資產的多重資產型基金先驅，今年再度推陳出新，將全球可轉換債券納入資產組合，推出聚焦在全球可轉換債券的多重資產基金「野村策略轉機多重資產基金」，將於6月7日開始募集，保管銀行為永豐銀行。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，投資人或許聽過可轉換債券，但可能不清楚它的投資魅力。根據統計，近十年全球可轉換債券累積報酬率為113.5％，同期間全球非投資等級債券漲幅僅有45.7％，而其他債券資產漲幅更不到三成；可轉換債券不僅遙遙領先其他債券資產，與股市相比也是毫不遜色，MSCI世界指數同期間漲幅為94.6％，而新興市場股票指數則是小幅下跌4.3％。

隨著美國升息已到尾聲，目前市場普遍預期美國聯準會（Fed）將停止升息，經驗顯示，當Fed停止升息甚至開始降息，對利率敏感度高的債券資產普遍均有不錯的表現。張繼文指出，以前次2018～2019年Fed升息期間來說，當Fed停止升息後，債市迎來強勁上漲表現，其中全球可轉換債券在停止升息一年後漲幅高達17.45％，領先其他類型債券。而自2019年7月起，Fed因中美貿易戰與新冠疫情等因素開始降息，可轉換債券發揮其隨漲抗跌特性，在降息一年後上漲16.75％，甚至超越全球股票漲幅。

以多重資產基金的方式投資全球可轉換債券，不僅能夠掌握可轉換債券的成長潛力，當市場評價過高時，還能調整部位至其他防禦型資產，充分發揮靈活應變的能力。

此外，一般的可轉換債券基金在其投資標的轉換為股票後，就必須出清其部位，無法繼續持有，但多重資產基金可以繼續參與由債轉股後的投資動能，更能完整掌握投資標的之成長潛力。