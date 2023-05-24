人一上了年紀，除了生病，最怕的就是摔跤跌倒。美國哈佛大學研究顯示，攝取富含黃酮醇的蔬果，例如蘋果、黑莓、洋蔥等，能夠大幅減緩肌力減退等「老年衰弱症」病徵的程度，類黃酮化合物之中又以槲皮素效果最佳。

這項研究是由美國哈佛大學希伯來安養中心醫學院進行。英國《獨立報》報導，研究顯示，在蘋果、黑莓等食物發現的一種名為槲皮素（quercetin）的黃類黃酮化合物，也許就是預防老後衰弱的最重要關鍵因素。研究成果已刊載於《美國臨床營養學期刊》（American Journal of Clinical Nutrition）。

研究團隊觀察1701名均齡58.4歲人士飲食與老年衰弱程度之間關係，追蹤12年期間有13.2%的受試者出現衰弱症。分析發現，每天攝取的黃酮醇每增加10毫克，衰老機率就可減低20%。吃一顆中等大小的蘋果，就能攝取10毫克黃酮醇。

「老年衰弱症」（frailty）的特徵通常會有肌力下降、疲勞。英國65歲以上人士約1成有此症，到了85歲以上年齡層，比例大幅增加為25%至50%。現行針對衰弱症的膳食建議主要聚焦於蛋白質攝取，不過，哈佛這項研究指出，許多其他食物也有助降低衰弱問題。

「一天一蘋果，醫師遠離我」這句話可不是講假的。美國哈佛大學研究指出，每天吃一顆蘋果，可讓老後出現衰弱症的機率降低20%。（示意圖／Shutterstock）

研究報告指，「一天一蘋果，醫師遠離我」這句老話的確沒錯，後半句也許還可以換成「衰弱遠離我」。雖說類黃酮化合物攝取總量與衰弱症之間尚無顯著關聯，但攝取較多的黃酮醇與降低衰弱症發生率之間的確有關，尤其又以槲皮素的關聯表現最強。這代表類黃酮化合物之中可能有特定的子分類最具潛力，能夠化身為因應預防衰弱症的膳食對策。

研究人員指出，下一步應當著重於從飲食層面著手，利用黃酮醇貨槲皮素治療衰老症。

英國《太陽報》進一步列出8種富含槲皮素的食物，其中7種是蔬果植物：柑橘類水果、蘋果、莓類、洋蔥、荷蘭芹（parsley）、鼠尾草（sage）、茶、紅酒。

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