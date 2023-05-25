近期為五峰鄉五月桃產季，五月桃於五峰種植面積約為15公頃，農友採友善耕作模式，年產量達25噸，過去因疫情中段宣傳推廣，今年終於疫情趨緩，加上中央提倡開放山林政策，五峰鄉公所積極宣傳農產加山區旅遊，預計在5月底及6月初連續兩個周末假日，於清泉頭目廣場舉辦五月桃促銷推廣系列活動。

過去五峰鄉推廣農特產走主動出擊路線，大隊人馬跋涉到平地推廣，但今年五月桃成熟了，公所決定將推廣活動拉回主場，加上今年五月桃產期拉長，便規畫於5月27、28日以及6月3、4日連續兩周，於清泉頭目廣場辦理五月桃促銷推廣活動。

鄉長秋維書指出，五峰五月桃栽種面積約15公頃，年產量約25噸，今年因氣候佳、雨水少，產量增3成，預計採用促銷推廣模式，邀請民眾上山遊憩也品嘗小農用心栽培的美味五月桃。至於產量增加價格是否回穩？秋維書表示，定價跟農民達成共識，維持以往售價，但提供更好品質。

秋維書表示，五峰鄉擁有好山好水、天然環境優勢，透過農特產品拉抬五峰鄉農產品知名度，也增加農民收入。五峰鄉除農業成熟發展之外，溫泉、民宿、餐飲、露營、觀光事業，近幾年來日漸發展，農產品生產、環境保育與觀光產業相結合，成為學習生態資源及深度多元旅遊的好去處。

相比尖石鄉幾年前便開發了線上網購系統，五峰鄉至今只有實體通路，秋維書表示，五月桃小農們多半擁有自己的銷售管道，公所確實也有建置網購系統的規畫，因年度預算去年已編列，今年暫無經費可建置，希望明年可正式上線，提供多元銷售管道。