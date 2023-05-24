樂天女神林襄與啦啦隊今(24)日在美國大聯盟(MLB)為天使洛杉磯隊帶來首波「台灣日」表演，但她在行前透露想送「二刀流」日本球星大谷翔平自己的2本寫真書跟簽名球的言論被大批球迷噓爆，對此，林襄在社群平台以6字親自回應了。

PPT棒球版日前不少人砲轟林襄要送大谷翔平寫真跟簽名球的言論：「寫真集不必了？還有大谷翔平要妳的簽名球做什麼？」、「大谷有抽菸嗎？不然應該對襄菸沒興趣吧？」、「對付這種咖，就跟舉告白標語的女球迷一樣就行了」、「大谷經紀人應該會把寫真集擋下來」、「好好表演就好了，不說話沒人知道你林襄不懂棒球。」

此外，有一名球迷特意到林襄的IG提醒慎重考慮送簽名球的事：「很喜歡林襄，但送球員自己的簽名球其實蠻沒禮貌的，要不要考慮一下啊」，更表示：「大谷進入職業球隊後，也是刻意跟女性藝人保持距離，所以送寫真集可能被認為不熟悉大谷喔」，林襄看到後，則在留言區回應：「我是開玩笑的。」

事實上，林襄本人是大谷翔平的鐵粉，3月跟著啦啦隊遠征日本石垣島，與日職羅德隊進行交流賽，曾在IG限時動態曬出與大谷翔平的世紀「同框照」，原來她在日本街頭看見大谷翔平替運動品台代言的廣告看板，豎起大拇指比讚，高興得笑彎了眼睛，足見內心對大谷翔平相當崇拜。