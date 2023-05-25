國立陽明交通大學客家文化學院2017年獲贈大量日本已故學者植松明石研究成果，主要內容為對北台灣客家區域的田野調查手稿與影像，在客家文化學院整理下成立植松文庫，這些珍貴的紀錄，與芎林劉家古文物一同於24日開始的陽明交大客家周展出，期望透過植松文庫與芎林文物典藏展覽，展示客家文化學院多年來的跨國與跨界合作成果。

客家文化學院院長簡美玲表示，植松明石教授是日本戰後最重要的女性人類學家，主要的研究領域包括民俗學與宗族研究，在台灣的田野蹲點於北台灣客家重點區域：新竹、竹北、新埔、湖口、新豐與竹東等地。植松明石自1976年起來到台灣研究，在短短20年間造訪台灣達19次之多。

客家文化學院在2017年11月獲贈大量植松明石的手稿資料與影像紀錄後，成立植松文庫，文庫的資料初期由客家文化學院碩士班學生協助資料分類與建檔，近兩年再由多名博士班學生做最後的資料校正。

芎林劉家古文物展覽始於2021年11月由校友芎林鄉代表劉名揚，以及祭祀公業劉阿別共同寄存古文物予客家文化學院，經學院博士候選人羅曉嵐與研究團隊展開文物數位化建置時，發現劉家遺失多年的祖先畫像典藏於國立台灣博物館，經3方研議共同協助複製畫像返回劉家宗祠，共同完成慎終追遠的信仰儀式。

陽明交大副校長周倩表示，大學社會責任一直是近年來陽明交大的發展重心，客家文化學院在陽明交大是屬較小的學院，但透過植松文庫與芎林劉家古文書特展，充分展現客院的跨國性與在地性，這是全校唯一同時達成這兩個目的的學院。