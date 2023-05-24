康友-KY財報不實且遭掏空案，前董事長黃文烈潛逃海外被通緝。據了解，黃文烈已在泰國落網，目前被泰方留置中，檢警正積極協調相關遣返事宜，希望盡快押解回台。

英屬開曼群島商康友製藥控股有限公司（康友-KY；已停止交易）前董事長黃文烈等人，涉嫌使康友-KY對外公告財務報告涉有不實，台北地檢署依違反證券交易法起訴黃文烈等人，案件正在北院審理中。黃男案發後潛逃出境，遭檢方通緝中。（編輯：張雅淨）1120524