根據貝里尼投顧（Birinyi Associates）統計，羅素3000企業今年來共宣布將買回逾6,000億美元自家股票，與去年創紀錄的買回速度相當。去年羅素3000企業的庫藏股規模合計達1.27兆美元，並完成買回1.05兆美元，兩項數據皆創下歷史新高。

大型企業為美國庫藏股計畫的主力部隊，根據標普道瓊指數公司（S＆P Dow Jones Indices）數據，蘋果、谷歌母公司Alphabet、臉書母公司Meta和微軟是第一季自家股票的最大買家，其中以蘋果最大手筆，斥資191億美元買股。

上述企業和其他科技巨頭今年股價漲勢凌厲，帶動大盤走高。Meta股價今年來翻漲逾一倍，蘋果、Alphabet和微軟股價漲幅至少達30％。標普500指數今年來上揚8％。

研究機構EPFR數據分析師Winston Chua指出，企業以創紀錄的速度買回自家股票，有效推動股價上漲。

美國自今年1月開始對庫藏股課稅1％，美國總統拜登2月提議將稅率提高至4％。加稅似乎沒有澆息企業買回股票的行動。投資公司駿利亨德森（Janus Henderson）全球股票收益部門主管洛夫豪士（Ben Lofthouse）表示，課稅並未改變企業的股票回購計畫。

值得一提的是，在企業大買庫藏股的同時，機構投資人與散戶逐漸擔憂美國經濟可能瀕臨衰退邊緣，近來開始減碼股票部位，部分投資人將資金轉進風險較低的貨幣市場基金。

投資人熱烈預期美國聯準會（Fed）完成升息抗通膨的工作，激勵美股今年反彈。然而近期銀行業危機削弱市場信心，凸顯升息已對經濟造成衝擊。此外，美國債限協商遲遲談不攏，亦為投資人增添不確定性。