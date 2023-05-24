正當兩黨尋求突破債限協商僵局的緊要關頭，共和黨對財長葉倫警告最快6月1日美國政府資金用盡的說法提出質疑，認為違約大限未如葉倫預測的近在眼前，此說法削弱調高債限的急迫性。

共和黨德州眾議員羅伊（Chip Roy）暗批葉倫，指其發出的違約大限警告是在「製造危機」（manufactured crisis），為的是逼共和黨做出讓步。

眾院多數黨領袖史卡利斯（Steve Scalise）說：「希望財政部明示是如何算出違約日期，他們現在似乎在做避險，且有可能將大限日往後推。」

儘管美國主權違約迫在眉睫，美國總統拜登與眾議院議長麥卡錫，對於提高舉債上限的前提仍有很深的歧見，兩人23日在白宮會談近2小仍無重大進展。

抑制政府支出已成美國債限協商的聚焦重點，麥卡錫在保守派壓力下堅持大幅減支，但民主黨只願意凍結支出，透過對富人加稅來改善財政赤字。

麥卡錫的首席協商代表、共和黨眾議員葛瑞夫斯（Garret Graves），於周二會談結束後指出，「雙方最大的鴻溝在於籌資問題。」

共和黨要求刪減2024財年（始於今年10月）聯邦政府支出，降回2022財年的水準，但民主黨頂多同意將支出凍結在今年的水準。

民主黨批評，白宮都示意同意凍結明年的自由裁量支出（discretionary spending），共和黨還要求減支並不合理。

兩黨展開債限談判後，拜登與民主黨始終聲稱，拒絕就提高舉債上限談條件，但熟悉內情人士透露，拜登「願意對麥卡錫讓步」，包括凍結聯邦支出、撤銷疫情援助、同意將開支上限年限減為2年。