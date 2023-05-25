為讓竹北市有統一識別，公所導入CIS企業識別系統概念，邀請在地青年設計師為公所量身打造官署識別，包括市徽LOGO、公所建築LOGO、建設LOGO等3款LOGO，色系以科技銀灰及文化磚紅為城市定調，24日正式亮相，目前已運用在公所職員名片、背心等，未來將落實在各項公務系統、文件以及建築物等。

此次竹北市官署識別邀請在地青年設計師打造，市長鄭朝方也結合科技、文化概念，親自參與設計。他表示，市公所以自身公部門單位帶頭領航，未來將透過整體性視覺管理為城市定調，提升城市美學。

鄭朝方表示，官署識別主體色系以科技銀灰及文化磚紅為城市定調，銀灰色呼應竹北科技城市風，磚紅色則由市公所主體建築主色延伸，代表熱情與人文，同時象徵城市的文化軟實力。

3款官署識別各具設計理念，鄭朝方解釋，第1款市徽LOGO承襲原市徽，中間圓形上部以竹形文字呈現，下部則是北字，外圍再以梅花包覆，新設計經過重新排版，搭配竹北市公所ZHUBEI CITY OFFICE中英文字，更具現代簡約感。

第2款以公所主體建築剪影，搭配竹北市公所中英文字呈現。第3款進化竹北建設有方LOGO，以方塊造型代表現代人每天使用的手機、平板、電腦等科技產品，同時具有資料庫概念。

竹北市公所目前已將官署識別設計落實各項公務系統，未來不僅作為公所識別使用，也會運用在各個公共建設上，透過系統性視覺管理，充分展現城市美學DNA。