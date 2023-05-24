差不多一萬多年前人類發明了農業，充足的糧食也開始滋生文化，但與此同時，農人也要對抗鼠患。牠們的鼻子很靈，總會聞到穀物的氣味，把農田給糟塌了。為了阻止這些囓齒動物，農民開始養貓，甚至投放毒藥，但人鼠大戰從未結束過。科學家最近提出一種新方法，利用老鼠的敏銳嗅覺來欺騙牠們，把穀物的味道四處灑播，使牠們很難判斷穀物的正確位置，正是三十六計之「瞞天過海」。

物理學網(Phys.org)報導，澳洲雪梨大學生命和環境科學系的研究團隊，進行一種奇特的研究，他們在麥田播種之後，持續向麥田噴灑小麥胚芽油，使得老鼠分辨不出麥種的位置，稱為「氣味混淆法」。研究小組先前用類似的方法保護瀕危滅絕的鳥類。

研究人員指出，紐西蘭的同事將瀕危鳥類的氣味，塗抹與牠們棲息地完全無關的地方，這導致獵食者追蹤氣味卻找不到任何獵物，久而久之，獵食者就對瀕危鳥類的氣味缺乏興趣了。

為了解該方法是否適用於老鼠，該團隊分成3種模式，第1種是是先把小麥胚芽油噴灑在農地，然後再播種；第2種是播種，再灑上小麥胚芽油，第3種是不做任何處理，是基礎做對照組。

結果發現，第3種未處理的田地當然被老鼠遭踏，但是第1種方式也對老鼠無效，雖然土地先噴過小麥胚芽油，但牠們還是發現土裡的麥種；只有第2種方式會騙過老鼠。

研究人員認為，第1種方式會失敗，可能是因為老鼠還是分的出來鬆土過的環境；而第2種方式的氣味是平均的，過多的香氣讓老鼠感到困惑，使它們幾乎不可能找到土裡的麥種。