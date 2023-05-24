聯嘉去年營收38.25億元，年增5.85％，稅後純益0.17億元，年增58.5％，每股純益0.09元。黃國欣說明，截至今年4月為止，聯嘉仍持續自既有客戶取得新車專案，同時陸續為新的車燈客戶認證與提供訂單，未來幾年營收將呈現大幅成長。

黃國欣表示，「電動車世代」已經到來，公司開發前瞻車用LED創新光源及動態模組，目前包括TESLA、FORD、RIVIAN及FISKER等電動車品牌皆為客戶，另Uniflex Linear線發光技術，亦導入GM剛亮相的頂級旗艦純電動豪車，及北美多款新車設計專案。預期電動車營收比重將增至20％，未來將持續成為推升聯嘉業績成長主要動能。

此外，黃國欣指出，透過具量轉移技術，聯嘉開發像素間距1.25的Mini-LED，可運用於大型商用顯示屏，也將於今年開始貢獻營收。再加上節能照明產品的霧區安全製造LED警示燈具，目前已使用在金門大橋濃霧警示系統，未來將擴大應用於各種道路，產值上看數億元。

隨著近期客戶需求增溫，黃國欣說明，下半年台灣總部稼動率將可達90～100％，東莞廠稼動率更將達100％以上。美國密西根新廠部分，已於去年第四季開始量產二款新車，若下半年稼動率增加至70％以上，有機會達到單月損平。未來若裝設七條產線且全產能開出，則一年營收可貢獻新台幣20～25億元，預計2026年達到滿載。

黃國欣進一步表示，聯嘉主要客戶客戶與營收來自北美地區。根據統計，北美輕型車產銷量自2021年的1,500萬輛，下降至2022年的1,390萬輛，下滑幅度約8％。但即使如此，美國每9.3輛新車就有一輛車使用聯嘉的LED光源產品，市占率逆勢增加。同時，以UniFlex專利技術爭取到的訂單與金額皆寫下新高，預計將在未來貢獻更多營收。

外在環境因素部分，黃國欣說，新冠疫情及烏俄戰爭等不利因素日漸減弱，客戶需求持續增溫，面對全球節能減碳趨勢，歐盟客戶如VOLVO及BMW對聯嘉目前已進行的「供應鏈減碳」及「產品碳足跡認證」都給予肯定，有助於未來聯嘉出貨歐美競爭力。