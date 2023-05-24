南韓知名女團BLACPINK成員Jennie進軍好萊塢的首部美劇作品《The Idol》(偶像漩渦)近期登上坎城影展首映，雖然主演陣容包括加拿大天王威肯(The Weeknd)及強尼戴普之女莉莉蘿絲戴普(Lily-Rose Depp)卡司十分強大，但真實評價出爐卻因「18禁畫面太多」而遭到不少的抨擊。

綜合外媒報導，《The Idol》的故事以音樂產業為背景，整個劇情圍繞著邪教、金錢、毒品、性交易等爭議性話題，且劇中還有不少大尺度激情戲，舉凡床戲、女性用冰塊自慰等「情色畫面」。豈料，這些原是搏人眼球的的刺激性內容，卻引起反效果，在各大影評網站上，分數都相當悽慘。

《The Idol》22日在坎城影展首映後，分數持續走低且惡評如潮，在影評網站《爛番茄》中的爛番茄新鮮度更甚之一度跌破10%，而在另一個影評網站《Metacritic》的綜合評分也僅有27分。有影評人指出該劇過度依賴這些「爭議性話題」的元素，卻忽略故事性及角色形象的塑造，大量情色畫面並沒有提高劇集的質量，還形容其就像是一部「酷刑色情片」（torture porn）。

‘The Idol’ decreases to a score of 5% on Rotten Tomatoes. pic.twitter.com/viA7t2yryW — Pop Tingz (@ThePopTings) May 24, 2023

此外，該劇製作人山姆李文森（Sam Levinson）面對此次的海量負評，也坦然表示：「沒關係，就連耶穌也沒辦法讓所有人喜歡，總有人討厭他。」而該劇主演之一的莉莉蘿絲戴普也發聲支持「18畫面有必要性」，並為她在劇中的大尺度情節辯護：「Jocelyn(其飾演的角色名)是天生的表演者，不只是她的職業生涯，更延伸到她的生活。偶爾的裸露身體，除了以某種方式表達她自己外，更反映了我們在她身上看到的情感上的裸露。」