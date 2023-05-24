國民黨桃園市立委第五選區（平鎮、龍潭）黨內初選倒數4天，市議員黃敬平將挑戰現任立委呂玉玲，但黃認為民調題目不公，要求暫停初選民調。呂今晚請來前國民黨主席洪秀柱站台辦理問政說明會，洪表示，兄弟鬩牆的戲碼是歷次國民黨敗選原因，這次一定要團結才能守住這關鍵一席。

洪秀柱表示，12年前看著呂玉玲還是對政治一無所知的家庭主婦，到現在無論是在中央積極問政，還是在地方做好每項選民服務，即便被抹黑欺負，仍一步一腳印完成當初選民賦予的責任。

洪秀柱也說，國民黨從來都是輸在自己人手裡，兄弟鬩牆讓外人有機會見縫插針，世代交替不是權謀鬥爭的理由和工具，經驗要傳承，年輕人要學習，有梯次的交棒，國民黨才能愈來愈好，所以這次一定要記取教訓，團結支持資深有經驗的好立委，守護關鍵一席。

日前退出初選的舒翠玲也站台表示，外界質疑她是否受到施壓才退選，但事實上，洪秀柱就是她的榜樣，若因初選廝殺，造成黨內難以彌補的裂痕，國民黨又該如何拿回執政。很遺憾另外一位參選人按鈴申告，質疑初選機制不公平，但將「政黨對比對手」設為「民進黨候選人」是依照民調規則，也是最公平的做法，盼對方能停止造謠。

呂玉玲提到，面對競爭對手子虛烏有的指控，絕對會捍衛清白到底，她也重申尊重黨部的初選機制，並喊話競爭對手，選舉是一時的，別藉由攻擊他人、攻擊政黨，為國民黨蒙上分裂的陰影。