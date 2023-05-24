數年前推動迷因股電玩零售商GameStop與連鎖戲院AMC股價狂飆的推手，也促成今年的銀行股股價暴漲暴跌，例如事實與謠言快速在社群媒體流傳、散戶強力追捧，還有投資人使用選擇權和其他能擴大交易影響力的工具。包括西太平洋銀行（PacWest Bancorp）在內的銀行類股，股價自3月起便波動劇烈，一出現流失存款等利空消息，股價便連連走低，傳出政府可能擴大援助等利多消息，便激勵股價急速狂飆。

在3月之前，散戶並不太注意地區銀行類股，因為與GameStop和AMC相比，這些銀行股太過平淡無趣。銀行危機爆發後，華爾街大型機構投資人和散戶湧進銀行股，一方面猜測誰會是下一家倒閉的銀行，又同時押注銀行類股不久後便能迎來史詩級反彈。

儘管股價大跌並不會立即影響銀行履行金融義務的能力，但可能導致存戶提領存款，並引發客戶擠兌，對銀行造成致命衝擊。銀行業高層擔心，公司股價下挫可能嚇跑客戶。

在矽谷銀行倒閉後，遭外界用放大鏡檢視的西方聯合銀行（Western Alliance Bancorp），曾有一個交易日股價崩跌47％，創下該公司自2005年上市以來最大單日跌幅。

西方聯合銀行財務長吉布森（Dale Gibbons）表示，客戶不應該將股價視為是衡量金融機構體質的可靠指標。

聯準會（Fed）激進升息導致矽谷銀行蒙受巨額未實現損失，引發客戶擠兌，最終促使主管機關出手接管。矽谷銀行母公司矽谷銀行金融集團（SVB Financial Group）前執行長貝克（Greg Becker），稱社群媒體是客戶擠兌的元兇。