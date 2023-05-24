配合七大工業國集團（G7）於21日在日本廣島落幕，美軍兩艘尼米茲號、雷根號航空母艦於23日同步離開日本。退役少將栗正傑表示，尼米茲號退役時間到了，準備回美國拆掉。

栗正傑24日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，尼米茲號準備回美國拆掉，因為退役時間到了。原本2025年要退役，但是因為福特級一直沒有成軍，所以再延1、2年。而這種航空母艦要拆或是維修，本來就要很久的時間。

栗正傑指出，共軍航母是用傳統動力，其實維修比較單純的。而美軍航母的核子反應爐要解除，並不是那麼簡單的事，要避免核汙染、核擴散。而且美國同時面對大西洋、太平洋，等於國防預算裡面要建立兩支海軍，才能應付大西洋、太平洋。

栗正傑點出，美軍以前二戰時建立的主力戰艦，比如愛荷華號等主力戰艦都是修長型的，要通過巴拿馬運河，現在航母不能通過巴拿馬運河，因此必須部署東西兩大洋相同質量的航母。所以在這種狀況下，不要以為美軍海權發展所向無敵。

栗正傑接著點出，美軍除了東西兩邊都需要航母之外，在海外也必須要有基地對航母補給飲水、食物，護衛艦也需要補給，所以需要港口，美軍因而在海外全球總共部署了100多個基地。