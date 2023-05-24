踏出去嘗試、改變的勇氣都沒有！有人夫在網上抱怨，原以為娶了妻子可以過著樸素的生活，但2人卻因為「開什麼牌子的車」而產生的糾紛，甚至，他還聽到妻為此感到心酸、痛苦，吞了許多來自朋友、家中長輩的質疑產生的不愉快，但他為此也感到憤怒、難過，沒想到對方是強顏歡笑的和自己生活著；但網友看了原PO的抱怨後，不禁也搖頭「低估了彼此之間的價值觀差異」。

一名人夫在「Dcard」論壇發文，他提到與妻結婚前，雙方父母不僅不祝福，還鬧家庭革命，在他努力地在雙方家庭奔走下，終於慢慢被接受而順利結婚，他不僅珍惜妻子，也認為妻子樂觀的態度是最吸引他的地方，就算2人生活方式很樸素，但妻子也知足，沒想到2人卻為了回娘家開「那一輛車」而有了糾紛。

人夫表示，雙方父母平時有來往，而父親之前購入1輛二手保時捷休旅車，也願意分享給他開回娘家，認為開長途比較安全，但他本來已就1輛開了7年的「瑞典坦克」轎旅車，也比較熟悉上手，最終還是選擇開「瑞典坦克」回娘家。

不料，才一上路妻子便沉默不語，還說著「婚前每2個月就出國辦公兼遊玩，在國外開名車也從來沒怕過，家中父母也猜中他一定不敢開買的新車」，邊講邊流下淚，甚至妻子還被朋友問到「買新車怎不換車」，妻子也僅能輕鬆帶過，但心裡好心酸、痛苦，並認為當初不顧一切選擇在一起，吞下了許多的不愉快。

人夫聽著妻子不斷抱怨，內心既憤怒又難過，還以為遇到1位願意拋棄「過往優渥生活，彼此一起吃苦，一起歡笑的度過人生另一半」但沒想到對方卻是強顏歡笑與自己生活。

人夫也強調，開著熟悉的車子，更能安全的駕駛行為，因此，認為自己遭到「訕笑」感到很無奈，而他與妻子從那次起，彼此互動變得冷淡，也沒有多餘的話語填塞寂寞，僅各自擁抱手機入眠，他也靜靜地完成做父親的責任。

文章一出，網友紛紛留言表示「確定太太哭的原因單純是車子嗎？結婚十年了太太累積的委屈可能不少」、「看到你說，她願意拋棄過往優渥生活跟你吃苦，說真的，她陪你走過十年、她付出了多少，你捫心自問」、「岳父母訕笑的不是開哪台車，是你連踏出去嘗試、改變的勇氣都沒有」、「你們是不是年紀輕輕就結婚？我只能說，你低估了彼此之間的價值觀差異」。