WTA巡迴賽250級別史特拉斯堡網球賽，女雙台灣姊妹檔詹詠然／詹皓晴在8強賽再度面對上個月底在馬德里大師賽女雙交手過的同胞謝淑薇，這次雙詹記取上次搶十失利經驗，在搶十局挺過對手追分的壓力，經過超過兩小時奮戰，以6比4、5比7、10比8復仇成功，前進4強。

謝淑薇今年4月底於馬德里大師賽重返賽場，那一站女雙她和老搭檔、捷克好手史崔可娃合作，首輪1比6、6比2、10比3逆轉勝詹詠然／詹皓晴，史特拉斯堡謝淑薇和中國大陸王欣瑜聯手，籤表再度很有緣的和雙詹同邊，雙方8強賽就碰頭，開局雙詹連保帶破取得3比0領先，該盤後段連著4局兩方人馬互破，但雙詹靠著多一次破發局優勢，先拿下首盤。

第二盤謝淑薇組合則是以多一次破發優勢拿下，也追平盤數，雙方進入關鍵搶十局分勝負，2比2之後詹詠然／詹皓晴連下5分取得7比2領先，不過謝淑薇／王欣瑜也韌性十足地將分數再度追平，隨後謝淑薇發球分被破，雙詹8比7超前，但詹詠然發球時出現雙發失誤送分，雙方8比8再度平手，雙詹在戰況告急下先拿下第9分取得賽末點，隨後接發球打出漂亮回發取分，也結束這場對抗。

同樣在史特拉斯堡女雙奮戰的寶島女將吳芳嫺，與澳洲緹然卓穆莉雅（Olivia Tjandramulia）合作，可惜8強賽1比6、0比6不敵第2種子美國克拉芙琪克（Desirae Krawczyk）／墨西哥歐兒摩絲（Giuliana Olmos），未能更上層樓。

至於在法國網球公開賽男單會外賽奮戰的男子好手曾俊欣，第二輪7比5、3比6、0比6飲恨法國地主選手普伊爾（Lucas Pouille），無法複製去年會外賽連過三關晉級會內的劇本。